L'ex Collovati: «Inter, sarà decisiva la notte dell'Olimpico con la Lazio»

di Marco Zorzo

Un posto al sole della Champions che verrà ancora da assegnare, ma, soprattutto, da guadagnare. Lo sa benssimo l’Inter targata Luciano Spalletti. Lo sa benissimo la Lazio di Simone Inzaghi. Fulvio Collovati, ex nerazzurro, prova a fare le carte agli ultimi 180’ stagionali di nerazzurri e biancocelesti: «Come la vedo? Sono convinto più che mai che tutto si deciderà domenica 20. La sfida dell’Olimpico sarà, in pratica, una finale. Insomma, il classico spareggio: una conclusione più bella di così non si poteva nemmeno immaginare».

E la Roma?

«Giallorossi già terzi e tranquilli. La Champions l’hanno già messa in cassaforte».

Chi è la favorita tra Inter e Lazio?

«Partono in perfetta parità: 50% a testa».

Quindi saranno ininfluenti le partite del prossimo turno?

«Sulla carta l’Inter è quella che ha l’impegno più agevole, visto che ospiterà sabato un Sassuolo già salvo, mentre la Lazio andrà a Crotone. Ma alla fine sarà lo scontro diretto a decretare chi parteciperà alla prossima Champions».

Come ci arriva l’Inter all’appuntamento?

«È quella che sta meglio dal punto di vista fisico. L’ha dimostrato ampiamente a Udine. con una prova di forza indiscutibile. Mentre la Lazio ha un po’ il fiatone. È vero che ha giocato contro l’Atalanta, quella più in spolvero in questo momento. Ma Inzaghi sta pagando dazio con le troppe partite disputate in stagione. Molte di più rispetto all’Inter».

Chi potrebbe fare la differenza tra i nerazzurri?

«Icardi e Perisic, ovvero i soliti due, lì davanti. Ma c’è pure quel Rafinha che ha dei numeri proprio niente male».

A Spalletti cosa manca per fare il definitivo salto di qualità?

«Un giocatore per reparto. Un esterno sinistro difensivo, uno di qualità a centrocampo. E un attaccante di peso, lì davanti. Arriverà Lautaro Martinez, una garanzia. C’è da capire se resterà Icardi». Ma con la Champions in tasca Maurito non si muoverà da Milano.



© RIPRODUZIONE RISERVATA