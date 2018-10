Chievo, D'Anna non è più l'allenatore, tra i probabili sostituti c'è anche l'ex ct Ventura

Lorenzo D'Anna non è più l'allenatore del Chievo. La sconfitta col Milan costerà la panchina all'ex tecnico della Primavera, ancora fermo a -1 in classifica. Manca solamente il comunicato ufficiale ma, secondo quanto si apprende, è questa la decisione del presidente del club, Luca Campedelli. Per il successore vi sarebbero allo stato due piste principali: Beppe Iachini, o l'ex ct della nazionale Giampiero Ventura, che potrebbe essere la prima scelta. Tramontate le ipotesi Nicola e Delneri, mentre un'altra ipotesi porta all'ex allenatore del Crotone, Walter Zenga.

© RIPRODUZIONE RISERVATA