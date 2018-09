Chi è Mariano Diaz, l'attaccante del Real Madrid che ha scelto la numero 7 di Cristiano Ronaldo e Raul

Ha scelto la 'camiseta blanca' numero 7 del Real Madrid, quella che per nove stagioni è appartenuta a Cristiano Ronaldo e, ancora prima, a un certo Raul Gonzalez Blanco. Una decisione che di certo non nasconde le ambizioni di Mariano Diaz, nuovo acquisto (anche se si tratta di un ritorno) del club spagnolo.



Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, Mariano Diaz è un attaccante di 25 anni, molto versatile, nato in Catalogna da padre spagnolo e madre dominicana. Sarà lui a occupare lo spazio lasciato vuoto in attacco da Cristiano Ronaldo, ma evidentemente il ragazzo ha le spalle larghe per portare lo stesso numero di maglia dei due migliori marcatori della storia del Real Madrid.



Scoperto dall'Espanyol quando aveva appena otto anni, Mariano Diaz era poi stato scaricato dal club catalano ed aveva iniziato una lunga trafila nelle giovanili di vari club della regione, fino all'esordio da professionista con il Badalona, a 18 anni. Il Real Madrid, dopo averlo scoperto, lo aveva quindi tesserato e fatto crescere nelle formazioni giovanili, fino all'esordio con la seconda squadra del Castilla e l'arrivo in prima squadra, nel 2016.



Chiuso dai tanti attaccanti 'galacticos', con Zinedine Zidane il giovane attaccante non aveva trovato molto spazio e l'estate scorsa il Real Madrid lo aveva ceduto all'Olympique Lione per otto milioni di euro più il 35% di una futura cessione da parte del club francese. In Francia, Mariano si è messo prepotentemente in mostra, con 21 gol in 45 presenze stagionali. A pochi giorni dalla chiusura del mercato, sembrava tutto fatto per il suo ritorno in Spagna, col passaggio al Siviglia per una cifra intorno ai 30 milioni di euro, ma evidentemente Florentino Perez ci aveva visto lungo ed aveva approfittato di alcune speciali clausole relative alla cessione dell'estate precedente.



In caso di offerta da parte di una terza squadra, infatti, il Real Madrid si era assicurato il diritto a formulare una propria offerta entro 48 ore, ed è così che i 'blancos' si sono inseriti, offrendo la stessa cifra del club andaluso ma garantendosi uno sconto proprio in virtù del 35% da destinare dal Lione al Real, pagando così Mariano Diaz circa 22 milioni di euro. Il giocatore, entusiasta per essere tornato a Madrid, ha così scelto un'eredità pesantissima, ma evidentemente la voglia di stupire supera ogni responsabilità.

