â€‹Chelsea, Higuain e Rugani con i soldi di Hazard. Visite mediche per Jorginho

di Eleonora Trotta

La cessione di Hazard per finanziare gli arrivi di Rugani e Higuain. Dopo Jorginho (la chiave per sbloccare l’arrivo di Sarri, oggi il centrocampista classe ’91 ha sostenuto le visite mediche a Londra), il Chelsea affina la strategia per rinforzare in tempi brevi la squadra. Il talento belga, valutato circa 100 milioni di euro, è uno storico obiettivo del Real Madrid ma in Spagna parlano anche del forte inserimento del Barcellona. Intanto i blaugrana hanno avanzato un’offerta per Willian da 60 milioni, in attesa del rilancio del Manchester United. Va monitorata pure la situazione di Courtois: il portiere classe '92 sogna un ritorno in Spagna.

