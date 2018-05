La famiglia di Sean Cox ringrazia: «Da Liverpool e Roma travolgente solidarietà»

LONDRA - Il dramma resta, ma il calore dell'umanità sana delle tifoserie ha contribuito a rendere un po' meno fosco il futuro. All'indomani della sfida dell'Olimpico, la famiglia di Sean Cox ha voluto ringraziare Liverpool e Roma per il «travolgente livello di solidarietà» ricevuto da tutti i tesserati delle due società. Il ringraziamento è avvenuto tramite un comunicato diffuso oggi, dopo che ieri sera all'Olimpico i Reds avevano festeggiato la qualificazione alla finale di Champions League esponendo uno striscione in solidarietà al tifoso irlandese in coma.



«Siamo rimasti colpiti dalla solidarietà e dalla sincerità ricevuta nel corso dell'ultima settimana, gesti e parole di grande importanza per la nostra famiglia», si legge nel comunicato. Restano stazionarie, nel frattempo, le condizioni mediche di Cox, che si trova in coma farmacologica ormai da martedì scorso, dopo l'aggressione subita pochi minuti prima il fischio d'inizio dell'andata tra Liverpool e Roma. Due tifosi giallorossi, accusati dell'assalto, si trovano in stato di detenzione: il processo nei loro confronti comincerà il 24 maggio.

