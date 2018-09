Champions, Pogba show a Berna: la consacrazione internazionale è definitiva

Con le sue qualità fisiche e tecniche, decisamente non comuni, si attendeva da tempo la consacrazione internazionale di Paul Pogba. L'ex juventino, acquistato a parametro zero dai bianconeri nel 2012 e rivenduto poi proprio al Manchester United per una cifra incredibile (120 milioni di euro, commissioni comprese), finalmente sta rispettando le attese, mostrando una certa maturazione a livello mentale.



Meno giochi di prestigio e più concretezza, meno pause all'interno della partita e una maggiore continuità: sono queste le caratteristiche della maturazione del centrocampista francese, reduce da una vittoria ai Mondiali dipesa anche dal suo mettersi al servizio della squadra. Oggi, a 25 anni, Paul Pogba può essere considerato un giocatore di livello internazionale. Quel salto che avrebbe dovuto fare col passaggio dalla Juventus al Manchester United (una grande promessa all'interno di una macchina perfetta, chiamata a portarsi sulle spalle una nobile decaduta con evidenti problemi tattici), può dirsi concluso. La prestazione di ieri, in Champions League, a Berna, sembra esserne l'esempio pratico.



José Mourinho ha infatti responsabilizzato Pogba, dandogli anche la fascia da capitano dello United. Paul sembra aver capito cosa vuole lo 'Special One' e oggi è un giocatore decisamente concreto, ma sempre spettacolare. Anche se l'avversario di ieri, lo Young Boys, è il più debole del girone in cui ci sono anche Juventus e Valencia, ieri Pogba ha trascinato i suoi con una doppietta nel 3-0 esterno. Finalmente, i tifosi del Manchester United e Mourinho possono godersi un campione consacrato, che ci ha messo più tempo del previsto a crescere ma che ha avuto finalmente proprio quel tipo di maturazione di cui aveva bisogno. La Juve è avvisata...

