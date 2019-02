Carlos Tevez, il ciclista è troppo alto e il selfie non va a buon fine

Chiunque ami il calcio, non può apprezzare uno come Carlos Tevez. L'ex attaccante della Juventus, tornato da tempo al Boca Juniors, è l'idolo di tanti tifosi e anche di Conor Dunne, un ciclista irlandese 27enne che da qualche tempo milita nell'Isreal Cycling Academy e che ha avuto la fortuna di trovarsi nello stesso albergo dell'Apache. Per questo motivo, l'occasione di posare per un selfie sembrava irrinunciabile ma qualcosa è andato storto.



Carlos Tevez e Conor Dunne si sono incontrati per caso nello stesso albergo in Argentina, mentre il ciclista irlandese era impegnato nella Vuelta a San Juan e il calciatore era in ritiro con il Boca. Quando i due hanno deciso di posare insieme per un selfie, però, si sono palesate alcune difficoltà tecniche. Se Carlos Tevez è alto un metro e settantatre centimetri, il ciclista irlandese spicca per l'impressionante statura: due metri e quattro centimetri.



When Carlos Tevez is staying at your hotel and you try to get a fan boy selfie, but mess it up coz you're too tall.... 😂🙈 #awkwardturtle pic.twitter.com/d8QusDJno9 — Conor Dunne (@conordunnealot) 31 gennaio 2019

Alla fine, nonostante vari tentativi, i due atleti non sono riusciti a entrare completamente nello scatto. Il buonsi è dovuto rassegnare a posare insieme a, ma col volto quasi del tutto tagliato. Ad ogni modo, il ciclista ha scherzato così: «Quando Tevez alloggia nel tuo stesso hotel e provi a farti un selfie da fan, ma rovini tutto perché sei troppo alto...».

