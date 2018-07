Calendario Napoli 2018/19: quando gioca | Anticipi Posticipi | Orari | Partite

Un avvio più difficile il Napoli di Carlo Ancelotti non poteva trovare. Infatti, Il calendario della Serie A 2018/19 del Napoli prevede una partenza tutta in salita: si inizia a Roma contro la Lazio alla prima giornata e si prosegue con la sfida del San Paolo contro il Milan. Poi, per completare il quadro, nelle prime sette giornata ci sono due trasferte insidiose come quella di Genova contro la Sampdoria e quella di Torino contro i granata. Poi Ancelotti &Co ricevono il Parma al San Paolo prima della grande sfida contro la Juventus allo Stadium: e siamo solo al 30 settembre.







Dovrà essere quindi subito pronto il Napoli di Ancelotti per non perdere troppi punti dalla vetta del campionato nella prima parte della stagione, proprio mentre la Champions League gioca le partite del primo girone.



CALENDARIO NAPOLI: BOXING DAY A SAN SIRO

CALENDARIO NAPOLI COMPLETO SERIE A 2018/19

La seconda parte del calendario, per forza di cose, è più semplice per gli uomini di Ancelotti anche se la sfida contro un'altra pretendente per lo scudetto come l'Inter si terrà il 26 dicembre, nel boxing day all'Italiana: vietato distrarsi durante le feste quindi per i partenopei.PRIMA GIORNATA19.08.2018 e 20.01.2019Atalanta-FrosinoneBologna-SpalChievo-JuventusEmpoli-CagliariMilan-GenoaParma-UdineseSampdoria-FiorentinaSassuolo-InterTorino-RomaSECONDA GIORNATA26.08.2018 e 27.01.2019Cagliari-SassuoloFiorentina-ChievoFrosinone-BolognaGenoa-EmpoliInter-TorinoJuventus-LazioRoma-AtalantaSpal-ParmaUdinese-SampdoriaTERZA GIORNATA02.09.2018 e 03.02.2019Atalanta-CagliariBologna-InterChievo-EmpoliFiorentina-UdineseLazio-FrosinoneMilan-RomaParma-JuventusSassuolo-GenoaTorino-SpalQUARTA GIORNATA16.09.2018 10.02.2019Cagliari-MilanEmpoli-LazioFrosinone-SampdoriaGenoa-BolognaInter-ParmaJuventus-SassuoloRoma-ChievoSpal-AtalantaUdinese-TorinoQUINTA GIORNATA23.09.2018 e 17.02.2019Bologna-RomaChievo-UdineseFiorentina-SpalFrosinone-JuventusLazio-GenoaMilan-AtalantaParma-CagliariSampdoria-InterSassuolo-EmpoliSESTA GIORNATA26.09.2018 e 24.02.2019Atalanta-TorinoCagliari-SampdoriaEmpoli-MilanGenoa-ChievoInter-FiorentinaJuve-BolognaRoma-FrosinoneSPAL-SassuloUdinese-LazioSETTIMA GIORNATA30.09.2018 e 03.03.2019Bologna-UdineseChievo-TorinoFiorentina-AtalantaFrosinone-GenoaInter-CagliariParma-EmpoliRoma-LazioSampdoria-SpalSassuolo-MilanOTTAVA GIORNATA07.10.2018 e 10.03.2019Atalanta-SampdoriaCagliari-BolognaEmpoli-RomaGenoa-ParmaLazio-FiorentinaMilan-ChievoSpal-InterTorino-FrosinoneUdinese-JuventusNONA GIORNATA21.10.2018 e 17.03.2019Bologna-TorinoChievo-AtalantaFiorentina-CagliariFrosinone-EmpoliInter-MilanJuventus-GenoaParma-LazioRoma-SPALSampdoria-SassuoloDECIMA GIORNATA28.10.2018 e 31.03.2019Atalanta-ParmaCagliari-ChievoVeronaEmpoli-JuventusGenoa-UdineseLazio-InterMilan-SampdoriaSassuolo-BolognaSPAL-FrosinoneTorino-FiorentinaUNDICESIMA GIORNATA04.11.2018 e 03.04.2019Bologna-AtalantaChievoVerona-SassuoloFiorentina-RomaInter-GenoaJuventus-CagliariLazio-SPALParma-FrosinoneSampdoria-TorinoUdinese-MilanDODCIESIMA GIORNATA11.11.2018 e 07.04.2019Atalanta-InterChievoVerona-BolognaEmpoli-UdineseFrosinone-FiorentinaMilan-JuventusRoma-SampdoriaSassuolo-LazioSPAL-CagliariTorino-ParmaTREDICESIMA GIORNATA25.11.2018 e 14.04.2019Bologna-FiorentinaCagliari-TorinoEmpoli-AtalantaGenoa-SampdoriaInter-FrosinoneJuventus-SPALLazio-MilanParma-SassuoloUdinese-RomaQUATTORDICESIMA GIORNATA02.12.2018 e 20.04.2019ChievoVerona-LazioFiorentina-JuventusFrosinone-CagliariMilan-ParmaRoma-InterSampdoria-BolognaSassuolo-UdineseSPAL-EmpoliTorino-GenoaQUINDICESIMA GIORNATA09.12.2018 e 28.04.2019Cagliari-RomaEmpoli-BolognaGenoa-SPALJuventus-InterLazio-SampdoriaMilan-TorinoParma-ChievoVeronaSassuolo-FiorentinaUdinese-AtalantaSEDICESIMA GIORNATA16.12.2018 e 05.05.2019Atalanta-LazioBologna-MilanFiorentina-EmpoliFrosinone-SassuoloInter-UdineseRoma-GenoaSampdoria-ParmaSPAL-ChievoVeronaTorino-JuventusDICIASETTESIMO GIORNATA22.12.2018 e 12.05.2019ChievoVerona-InterEmpoli-SampdoriaGenoa-AtalantaJuventus-RomaLazio-CagliariMilan-FiorentinaParma-BolognaSassuolo-TorinoUdinese-FrosinoneDICIOTTESIMA GIORNATA26.12.2018 e 19.05.2019Atalanta-JuventusBologna-LazioCagliari-GenoaFiorentina-ParmaFrosinone-MilanRoma-SassuoloSampdoria-ChievoVeronaSPAL-UdineseTorino-EmpoliDICIANNOVESIMA GIORNATA29.12.2018 e 26.05.2019ChievoVerona-FrosinoneEmpoli-InterGenoa-FiorentinaJuventus-SampdoriaLazio-TorinoMilan-SPALParma-RomaSassuolo-AtalantaUdinese-Cagliari

