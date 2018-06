Calciomercato, Sporting Lisbona nei guai: sei calciatori rescindono il contratto. Ecco quali squadre italiane possono approfittarne

Lo Sporting Lisbona potrebbe perdere diversi giocatori a parametro zero per l'episodio dell'assalto, avvenuto il 15 maggio scorso, nel ritiro di Alcochete, quando un centinaio di ultras incappucciati aggredirono alcuni membri della squadra portoghese. Sono sei i calciatori che hanno chiesto la rescissione per giusta causa, e tra loro ce ne sono alcuni che fanno gola a diversi club, anche di Serie A.



L'aggressione ai danni della squadra portoghese



L'ultimo in ordine di tempo è l'attaccante olandese Bas Dost, accostato nelle ultime settimane anche al Milan ma che sembra indirizzato al Siviglia: in precedenza a fare le valigie erano stati Gelson Martins, Daniel Podence e tre potenziali crack del mercato. Da William Carvalho, considerato il fiore all'occhiello della squadra, a Bruno Fernandes, ex giocatore di Sampdoria e Udinese che piace alla Roma di Monchi, fino a Rui Patricio, individuato dal Napoli di De Laurentiis come ideale sostituto di Reina (passato al Milan).

