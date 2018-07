Trenta denari? Macché, a Florenzi 3 milioni l'anno per 5 anni (più bonus)

di Francesco Balzani

ROMA - Ora manca davvero solo la firma. La Roma e Florenzi si sono detti sì ancora una volta scongiurando l’addio di Alessandro in questa finestra di mercato o (ancora peggio) il vederlo andare via a parametro zero il prossimo anno. Il terzino (in questo ruolo Di Francesco continua a provarlo) ha accettato l’ultima offerta della Roma per il rinnovo: un quinquennale da 3 milioni più bonus. Meno di quanto pretendeva fino a qualche giorno fa (4 più bonus) e che ha scatenato la furia di parte della tifoseria. Durante l’amichevole con il Latina, infatti, dai gruppi della Sud è partito più volte il coro: «Florenzi 30 denari». L’ultimo incontro tra Monchi e l’agente Lucci ha portato alla fumata bianca, a giorni dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale.



Due prodotti del vivaio, intanto, andranno in prestito: Antonucci ha firmato col Pescara, Capradossi giocherà per un anno allo Spezia. In partenza pure Gerson che ha messo in stand by l’Empoli dopo la chiamata di Sabatini alla Sampdoria.



