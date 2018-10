Calciomercato Roma, Arsenal pazzo di Under: pronti 70 milioni per gennaio

ROMA - Under è di nuovo sotto attacco. Non solo del Bayern Monaco, ma pure di Arsenal e Barcellona. Secondo i media turchi e inglesi, infatti, i Gunners avrebbero deciso di fare sul serio offrendo tra i 60 e i 70 milioni già nella prossima finestra di mercato. Una cifra che a Trigoria rappresenterebbe una plusvalenza inferiore solo a quella maturata per Alisson. Difficile però che la Roma possa cedere il turco già a gennaio, anche perché la voce ricavi sorride. Oltre alle entrate per le cessioni dello stesso Alisson e di Strootman bisognerà aggiungere il tesoro proveniente dalla Champions: 83,8 milioni. Solo il Real (a 88 milioni) ha guadagnato di più in Europa. Così la Roma potrebbe aspettare anche perché - come detto - su Under si sta muovendo pure il Barça. Intanto i bookmaker quotano già una sua candidatura per il prossimo Pallone d'oro. «Sono rimasto impressionato dalle sue doti», ha dichiarato ieri El Shaarawy che lo affiancherà - insieme a Dzeko (4 gol in 7 gare al Napoli) - domenica sera al San Paolo. Non saranno quasi sicuramente della gara Pastore e Kluivert che ieri hanno di nuovo svolto lavoro individuale. (F. Bal.)

