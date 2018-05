Monchi pronto al blitz in Olanda per Kluivert e Ziyech

di Francesco Balzani

ROMA - Il mercato della Roma si sposta a piazza Dam. Entro il weekend, infatti, Monchi indirizzerà la ricerca del suo navigatore verso Amsterdam, più precisamente la sede dell’Ajax. Per Kluivert junior, ma non solo. Il ds, infatti, è a caccia del doppio colpo che possa risolvere i problemi d’attacco di un Roma che nella stagione appena passata ha visto il solo Dzeko andare in doppia cifra. Così, oltre al figlio di Patrik, si punta pure a Hakim Ziyech vecchio pallino di Monchi. L’agente del marocchino - che può giocare da esterno e da trequartista - era a Roma tre giorni fa e ha impostato sul proprio profilo Linkedin una foto che lo ritrae davanti al Colosseo.

Un indizio non da poco così come il like su Instagram di Kluivert junior alla foto della presentazione di Coric con la Roma. I due non sono amici, quindi a pensar male non si fa peccato. Ma come strappare all’Ajax due talenti in un colpo solo? Con un’offerta complessiva da 40 milioni e con la volontà di entrambi i calciatori a vestirsi di giallorosso. Ziyech chiede da tempo di essere ceduto, e il club lo accontenterà dopo averlo trattenuto la scorsa estate. Kluivert, invece, sta forzando la mano non rinnovando il contratto in scadenza nel 2019. Il suo agente Raiola è determinato nonostante le recenti dichiarazioni («L’Ajax non vuole vendere i suoi gioielli. Non è semplice») e in questi giorni si telefona spesso con Monchi per chiudere il doppio affare. L’Ajax, secondo la stampa olandese, è disponibile a trattare ma non scenderà dalla richiesta di 50 milioni per i due attaccanti. La trattativa proseguirà, e potrebbe sbloccarsi proprio con il viaggio in Olanda di Monchi che prima però incontrerà Pallotta a Londra.

Decisamente più vicina l’ufficialità del passaggio di Marcano in giallorosso. Il difensore spagnolo, svincolato dal Porto, stasera sarà a Roma e domani firmerà un triennale da 2 milioni. Svincolato è pure Badelj che però sembra più orientato a finire a Torino, sponda Juve. Altro affare in via di definizione è quello con la Fiorentina per lo scambio di portieri: Skorupski per Sportiello. Anche se nelle ultime ore per il portiere si è fatta sotto pure la Sampdoria. Infine una curiosità dal Messico. Iturbe è stato ceduto dal Club Tijuana al Pumas, ma l’ex romanista non l’ha presa bene: «Qui ti cedono senza dire nulla, non sapevo niente...».

