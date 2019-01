Arsenal, assalto alla Roma

di Francesco Balzani

ROMA - I cannoni dell’Arsenal hanno individuato il bersaglio: la Roma. E per colpire proveranno a portare dalla loro parte Monchi. Il ds spagnolo, infatti, è il primo nome della lista del club londinese per rilevare la posizione di responsabile dello scouting e dell’area tecnica dopo l’annuncio dell’addio di Sven Mislintat. A partire dall’8 febbraio le strade dell’ex Borussia Dortmund e del club biancorosso si separeranno dopo appena un anno e l’Arsenal pensa a Monchi per affiancarlo di nuovo a Emery, coppia che a Siviglia ha vinto 3 Europa League. Il tecnico non vede l’ora di tornare a lavorare con chi lo portò sulla panchina andalusa nel 2013. Difficile però convincere lo spagnolo che vorrebbe prendersi più di una rivincita alla Roma anche alla luce delle sue recenti dichiarazioni («ogni giorno sento dire che mi dimetto o che mi mandano via. Il mio obiettivo è arrivare al successo in modo graduale, ma continuo»). Il progetto Arsenal resta comunque affascinante. La squadra di Londra è all’alba del dopo Wenger ma non per questo ha perso ambizione. Lo dimostrano i 150 milioni spesi in un anno per Aubameyang, Lacazette e Torreira.



Nel mirino dei Gunners sono finiti ora due giovanii romanisti: Under e Zaniolo. Il turco è da tempo monitorato dagli osservatori biancorossi tanto che a Trigoria è già arrivata la scorsa estate un’offerta da 39 milioni. Rifiutata perché la Roma lo valuta almeno 15 di più visti i prezzi che circolano. Under - nel mirino pure di Tottenham e Bayern - resta comunque un obiettivo anche per via dello stipendio da appena 1 milione oltre che per il fattore età molto importante per il club londinese. Da qualche giorno, però, le priorità dell’Arsenal si sono spostate soprattutto su Zaniolo tanto che un emissario del club è stato avvistato sabato scorso all’Olimpico. Anche in questo caso si cercherà di sfruttare l’insoddisfazione economica del ragazzo per il quale però è già pronto un rinnovo da 1 milione. Ancora poco, visto che la richiesta da parte del giocatore è di almeno 250 mila euro in più. «Ma non penso ci saranno problemi», ha detto ieri l’agente Vigorelli a Teleradiostereo. L’Arsenal resta vigile, pronto con un’offerta da 40 milioni per il talento di Massa che intanto potrebbe vedere la mamma Francesca tra le partecipanti del prossimo Grande Fratello.



Sanabria al Genoa può regalare alla cassa giallorossa 10 milioni



Un’entrata improvvisa che fa sorridere Monchi. La Roma, infatti, entro luglio potrebbe incassare 10 milioni dall’affare tra Betis Siviglia e Genoa per Sanabria. Il club giallorosso, infatti, vanta il diritto di incassare il 50% della cifra di vendita dalla cessione dell’attaccante classe ’96 portato da Sabatini nella capitale nel 2014 e venduto proprio al Betis per 7,5 milioni. Il Genoa lo avrebbe scelto per il dopo Piatek ed è pronto ad accettare la richiesta di prestito con riscatto fissato a 20 milioni. Per ora, però, Monchi ha il portafogli vuoto. Così il mercato di gennaio potrebbe far registrare zero operazioni, a meno di occasioni in saldo dell’ultima ora.

Nei prossimo giorni il ds spagnolo proverà di nuovo a convincere l’Atalanta a mollare con 6 mesi di anticipo Mancini con un’offerta di prestito di 18 mesi e obbligo di riscatto a 25 milioni. Difficile che i bergamaschi accettino. Sempre per giugno si intensificano i contatti col Brescia per Tonali. Lo dimostra la cessione ormai vicina del primavera giallorosso Marcucci al club lombardo.



