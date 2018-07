Liverpool: 70 milioni per Alisson, ma la Roma vuole l'asta

di Francesco Balzani

ROMA - Il Red Carpet è ormai steso: Alisson Becker è sempre più vicino al Liverpool. La trattativa per portare il portiere alla corte di Klopp ha vissuto nelle ultime ore un’accelerazione improvvisa che ha portato a 62 milioni di sterline (circa 70 di euro) l’offerta ufficiale degli inglesi. La Roma ne chiede 75, ballano quindi appena 5 milioni. Una distanza risibile vista la cifra in palio e visto che il Liverpool ha già l’ok totale del giocatore. Lo stesso Klopp, infatti, ha chiamato Alisson per spiegargli il progetto tecnico del club che lo scorso anno è arrivato in finale di Champions battendo proprio i giallorossi nel turno precedente. A convincere il brasiliano, però, è soprattutto lo stipendio: quasi 6 milioni a stagione per 5 anni.

A testimoniare il gradimento ieri è arrivato pure il like su Instagram del procuratore Ze Maria a una fotomontaggio che ritraeva il suo assistito con la maglia per metà dei Reds e per metà della Roma. Nella didascalia del post viene riportata la notizia secondo cui oggi l’entourage del numero uno è atteso nella Capitale per presentare l’offerta in arrivo da un club inglese. E in tempi di social certi dettagli non vanno trascurati.



Dopo Salah, quindi, la Roma si appresta a rinforzare di nuovo il “nemico” per antonomasia. Attenzione però al colpo di coda del Chelsea. I Blues, infatti, stanno per cedere Courtois al Real. Sarri ha messo in cima alla lista proprio il nome di Alisson che il tecnico provò pure a portare a Napoli lo scorso anno. Il tempo però stringe e il brasiliano - in vacanza in questi giorni in Sardegna - vuole risolvere la questione prima della tournée americana (22 luglio). La Roma aspetta, ovviamente ingolosita da una possibile asta. E Monchi già conta i soldi da reinvestire per far passare il dolore della cessione del portiere più forte della recente storia romanista. Una perdita che i tifosi sembrano aver messo in conto da tempo. Venti milioni saranno spesi per il sostituto (Areola più di Olsen), poi sarà assalto alla Fiorentina per Chiesa: 50 milioni più Defrel sarà l’offerta giallorossa. Monchi ha messo nel mirino pure Mikel Oyarzabal della Real Sociedad, impresa ancora più ostica.



Baldissoni, che ieri ha presentato l’accordo commerciale con “La Molisana”, è convinto: «Stiamo lavorando per competere ancora. Lo stadio? Non è oggetto di indagine ed è un nostro diritto realizzarlo». Puntano in alto pure Under («Voglio portare la Roma tra le prime due») e Cristante («Ho trovato un grande gruppo»).



