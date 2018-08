Calciomercato, alle 20 stop delle trattative. Gervinho-Parma, visite ok Segui la diretta

Per la prima volta il calciomercato si fermerà prima dell'inizio del campionato. Questa sera alle 20.00 lo stop alle trattative.



- 17.25 Sampdoria, arriva Tonelli

- 17.20 Gervinho ha firmato per il Parma

- 17.15 Saponara verso la Sampdoria

- 17.10 ufficiale Tonelli alla Sampdoria

- 17.00 ufficiale l'arrivo all'Atalanta di Rigoni in prestito dallo Zenith

- 16.30 il Parma prende Sprocati dalla Lazio

- 15.50 ufficiale l'arrivo di Soriano al Torino

- 15.20 l'Empoli ufficializza l'acquisto di Acquah

- 15.15 Zaza è in sede del Valnecia per firmare il contratto che lo legherà al Torino

- 14.20 il Torino sorpassa la Sampdoria per Zaza: proposto un contratto di 5 anni

- 14.00 Gonalons apre al prestito al Siviglia

- 13.50 il Milan cede il portiere Gabriel al Perugia

- 13.45 sempre più vicino lo scambio tra Udinese e Atalanta di D'Alessandro Ali Adnan

- 13.20 il Parma insiste per Karamoh

- 13-10 assalto dell'Udinese a D'Alessandro dell'Atalanta

- 13.00 la Spal prova a prendere il difensore Vaisanen dal Crotone

- 12.25 il Milan ufficializza gli acquisti di Laxalt e Castillejo

- 12.00 la Sampdoria chiude con il Napoli: arriva il difensore Tonelli

- 11.40 Di Gennaro lascia la Lazio e firma per il Parma

- 11.30 il Siviglia ha fatto un tentativo per Luis Alberto, Lotito ha detto no

- 11.15 Monchi, ds della Roma, ha raggiunto Massara all’hotel Melià di Milano

- 10.55 Sampdoria scatenata tratta con il Napoli l'arrivo di Tonelli

- 10.45 Il Torino ha ufficializzato l'arrivo dal Nantes del difensore franco-ivoriano Koffi Djidji.

- 10.30 Marchisio rescinde il contratto con la Juventus

- 10.15 la Sampdoria sta per chiudere con Zaza, contratto di 4 anni

- 9.30 il Torino vicino alla conclusione per Soriano

