Calciomercato, chiusura 31 gennaio: decide il consiglio federale

di Eleonora Trotta

Il calciomercato potrebbe tornare all'antico. Martedì il consiglio federale valuterà se sottoporre o meno a votazione un provvedimento sulla chiusura posticipata della finestra invernale dal 18 al 31 gennaio. Il dibattito nasce dall'opportunità di equiparare le scadenze del calciomercato italiano a quelle della maggior parte delle federazioni calcistiche europee. Limitare le tempistiche dei trasferimenti risulterebbe controproducente.



I club stranieri - come già successo la scorsa estate - potrebbero infatti sfruttare la deadline anticipata delle operazioni italiane per ottenere dei vantaggi in sede di trattative. A tal proposito, la Iafa (Italian of Football Agents) ha presentato un'istanza formale lo scorso 11 dicembre. Ma il mondo dei procuratori non è così compatto. C'è chi, appunto, preferisce la chiusura al 31 gennaio. E chi invece gradisce l'attuale calendario, per potersi poi concentrare sulle trattative europee.

