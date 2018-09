Calcio e sputi, non solo Douglas Costa: da Totti a Zago-Simeone, tutti i precedenti più famosi

Quello di Douglas Costa all'indirizzo di Federico Di Francesco, durante la sfida di ieri tra Juventus e Sassuolo, non è certo l'unico caso di sputi in campo tra calciatori. Sono tantissimi i precedenti famosi: a cadere in questo errore, d'altronde, anche i più grandi campioni del presente e del passato. Come dimenticare, d'altronde, lo sputo di Totti a Poulsen o lo scambio di sputi tra Zago e Simeone?



Ecco tutti i precedenti del passato, che hanno coinvolto giocatori molto famosi:una sfida, quella tra il difensore olandese e l'attaccante tedesco, che si ripeteva anche in Serie A, negli incontri tra Milan e Roma. Ai Mondiali di Italia '90, però, durante la sfida Germania-Olanda, Rijkaard, da dietro colpì Voeller alla nuca con uno sputo.durante un derby tra Roma e Lazio, le telecamere colgono il centrocampista argentino e il difensore brasiliano mentre si scambiano reciproci sputi. Quell'immagine sarebbe poi diventata un simbolo della rivalità cittadina nella Capitale.durante una sfida di Champions tra Lazio e Chelsea, l'allora difensore serbo dei biancocelesti sputò all'attaccante romeno, consacratosi in Italia con la maglia del Parma prima di diventare uno dei primi colpi della gestione Abramovic.: Italia e Danimarca, agli Europei in Portogallo, si affrontano in un match senza emozioni, che termina 0-0. Il giorno seguente, però, le tv danesi mostrano un replay in cui si vede Totti, provocato per tutta la partita dal futuro centrocampista della Juventus, reagire sputando all'indirizzo dell'avversario. La prova tv porta alla squalifica di Totti e al triste destino degli azzurri, eliminati in virtù del biscotto scandinavo combinato dai danesi con la Svezia.durante un Parma-Livorno, il difensore portoghese, di spalle, sputa all'indirizzo dell'attaccante albanese dei labronici. Sarà squalificato per tre giornate con la prova tv.nella tragica (per il Chelsea) finale di Champions League contro il Manchester United, il capitano John Terry è stato protagonista di un episodio decisamente controverso con un grande rivale di sempre come Carlos Tevez. Tra i due non c'è mai stata grande simpatia, forse anche a causa di questo episodio, in cui lo sputo di Terry risulta quasi occultato.durante una sfida tra Roma e Napoli, Lavezzi e Rosi arrivano a contatto tra di loro e si sputano a vicenda. Squalificati entrambi per tre giornate.durante Inter-Bologna, l'attaccante olandese, classe 1992, sputa da lontano nella zona in cui si trova il difensore dei felsinei, Andrea Raggi. Castaignos, alla fine, in Italia sarà ricordato solo per questo gesto.durante una partita di Coppa del Re, persa in casa dal Real Madrid contro il Celta Vigo (1-2), il difensore andaluso si ritrova ai ferri corti con l'attaccante galiziano. L'arbitro espellerà solo Aspas, ma le telecamere immortalano lo sputo di Sergio Ramos. A sorpresa, dopo la partita Iago Aspas 'scagionerà' in parte l'avversario: «Sono cose che possono succedere in campo, io non me ne sono neanche accorto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA