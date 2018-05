Quell’inglese ladro e troppo tifoso che rubò la Rimet

di Romolo Buffoni

Domanda per gli esperti di calcio: chi è stato il primo (e finora unico) inglese ad alzare la Coppa del Mondo? Bobby Moore a Wembley nel 1966? Errato. Il mitico centrocampista del West Ham venne anticipato da tal Sidney Cugullere, detto Mister Crafty, che nella vita non faceva il calciatore ma il ladro. Lo ha rivelato il Mirror, raccontando la storia del furto che più di mezzo secolo fa, a pochi mesi dal via dei Mondiali inglesi, mise in subbuglio i sudditi di Sua Maestà.

A svelare l’identità di Mr Crafty, morto ormai da una decina di anni, è stato il nipote Gary.



Cugullere rubò la Coppa Rimet (sostituita solo nel ‘74 dalla Coppa Fifa) solo per il gusto di essere «il primo inglese ad alzarla al cielo», ha spiegato Gary. «E mio zio rimase stupito da quanto fosse stato facile rubarla». Il furto avvenne il 20 marzo 1966 alla Westminster Central Hall. A ritrovare la Rimet in un cespuglio avvolta in un giornale fu sette giorni dopo un cittadino che portava a spasso il suo cane. Così il 30 luglio Moore poté imitare Mr Crafty, che sarebbe probabilmente rimasto unico se nel ‘66 ci fosse stata la Goal Line Technology ad annullare il gol di Hurst, decisivo per piegare 4-2 la Germania Ovest.

