Calcio, Berlusconi e Galliani pronti ad acquistare il Monza

Silvio Berlusconi pensa a tornare nel calcio ripartendo dal Monza. «È un'idea, un'idea romantica», confermano all'ANSA fonti vicine all'ex presidente del Milan e leader di Forza Italia, secondo cui Berlusconi sta ragionando sulla possibilità di rilevare la maggioranza del Monza, assieme all'ex ad rossonero Adriano Galliani, che a Monza è nato e iniziò la carriera di dirigente sportivo proprio nel club brianzolo, oggi in Serie C. Nei piani, l'ex ad milanista, oggi senatore di Forza Italia, avrebbe il ruolo di dirigente alla guida del nuovo Monza di Berlusconi, che rileverebbe la società presieduta da Nicola Colombo, proprietario assieme al padre Felice, che era vicepresidente del Monza nel 1975 quando tra i proprietari c'era anche Galliani ed è stato anche presidente del Milan per un triennio, dal 1977 al 1980. I Colombo resterebbero comunque nel club. «È un'idea, ma non c'è ancora nulla di definito e firmato», spiegano le fonti, sottolineando che il Monza gioca a pochi chilometri dalla villa di Berlusconi ad Arcore, e dietro quest'operazione c'è anche la volontà dell'ex premier «di fare qualcosa per il territorio in cui vive».

