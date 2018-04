Cagliari-Udinese 2-1: Ceppitelli regala i tre punti, Oddo ancora ko

Nona vittoria in campionato per il Cagliari, che batte l’Udinese alla Sardegna Arena dopo tre sconfitte consecutive. Tre punti che sanno di liberazione per la squadra di Lopez, reduce da una settimana pesante, iniziata con la contestazione all’aeroporto di Elmas. Nonostante i malumori sono in 14 mila nel catino sardo a sostenere i giocatori di Diego Lopez, che recupera Luca Cigarini che si rivelerà poi fondamentale: cinque sconfitte su sette gare senza il regista sardo. In svantaggio dopo dieci minuti il gol di Lasagna non spezza le gambe a un Cagliari al quale il ritiro sembra aver fatto bene. I sardi hanno la forza di credere subito nella rimonta. L’ottavo gol di testa su nove totali di Leonardo Pavoletti arriva proprio sugli sviluppi di una punizione perfetta battuta da Luca Cigarini: l’ariete toscano diventa così il miglior colpitore di testa delle prime 5 leghe europee insieme all’attaccante del Girona Cristhian Stuani. In una partita dove bisogna tirare furi anche cuore, orgoglio e attributi la rete della vittoria non poteva che arrivare da un veterano, Luca Ceppitelli. Tre punti d’oro in classifica, il Cagliari sale a 32 e riporta a più cinque la zona calda: sospiro di sollievo per tutto l’ambiente rossoblù. Situazione inversa per l’Udinese di Massimo Oddo: dopo la nona sconfitta consecutiva la sua panchina inizia a scricchiolare. Decisiva sarà la sfida contro il Crotone, ma mercoledì c’è il Napoli. In casa dei sardi, invece, l’addio del ds Giovanni Rossi, la contestazione e il ritiro sono già un lontano ricordo: il morale è di nuovo alto. Testa già rivolta a San Siro, alla difficile sfida contro l’Inter di Spalletti. Da affrontare con tutt’altro spirito.



