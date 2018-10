Cagliari-Chievo 2-1: Pavoletti e Castro mandano ko Ventura

di Francesco Caruso

Situazioni di classifica e necessità differente per sardi e veneti, che si presentano alla Sardegna Arena con l'obiettivo di vincere. Il Cagliari conferma Joao Pedro nel suo nuovo ruolo di seconda punta, alle spalle del bomber Pavoletti. Nel Chievo l'ex ct della Nazionale Ventura, una promozione in serie A nel 1998 con il Cagliari, punta su Emanuele Giaccherini che vince il ballottaggio con Valter Birsa: a Stepinski e Meggiorini il compito di "sfondare" il muro rossoblù. Il Cagliari gioca subito bene e crea diverse occasioni per passare, con Castro e Joao Pedro, prima di trovare il vantaggio. Al 15' Leonardo Pavoletti è ancora al posto giusto nel momento giusto e trova il quinto gol stagione: ancora di testa, quattro su cinque. L'inerzia non cambia e il Cagliari sfiora il raddoppio prima con Srna, poi con Joao Pedro: il Chievo non cambia marcia. Lenta e prevedibile la "melina" difensiva di Ventura non riesce mai ad aprire spazi in avanti per Meggiorini e Stepinski e il primo tempo si chiude sull'uno a zero.



Nel secondo tempo i veronesi prendono coraggio e creano le prime occasioni, con Giaccherini che al 53' impegna severamente Cragno. Nel momento più bello del Chievo arriva il raddoppio del Cagliari, con un gran tiro da fuori dell'altro grande ex della partita, Lucas Castro: nulla da fare per Sorrentino, palla sotto l'incrocio. Ventura gioca la carta Birsa al posto dello spento Meggiorini e il Chievo si accende. Al 79', diretta conseguenza del cambio di marcia, arriva la rete di Stepinski: cross di Depaoli e colpo di testa potente e preciso del polacco, terza rete stagionale. Il Cagliari si chiude, i veronesi ci credono e all'87' arriva il momento per il totem Pellissier che entra al posto di Radovanovic. Ma non c'è più tempo e dopo tre minuti di recupero finisce 2 a 1 per i sardi: piccola "vendetta" sportiva per Maran, esonerato dai veronesi nel finale della scorsa stagione. Per il Chievo di Ventura una bella reazione, ma c'è ancora tanto da lavorare.

