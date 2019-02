Cagliari-Atalanta 0-1: Hateboer gol e la Dea vola a -1 dalla Champions

Sardegna Arena, posticipo del lunedì della ventiduesima giornata: il Cagliari affronta la lanciatissima Atalanta di Gasperini che sogna la Champions. Obiettivi differenti, squadre separate da undici punti in classifica, Maran si copre e cambia modulo, un 3-5-1-1 che si trasforma in 5-3-1-1 in fase difensiva: fuori Joao Pedro, dentro Deiola a infoltire il centrocampo. Gasperini punta sul trio Zapata, Gomez, Pasalic, con Ilicic che parte dalla panchina.

Primi 15 minuti molto tattici che confermano l'atteggiamento difensivo del Cagliari, che crea poco in avanti ma non concede nulla al miglior attacco del campionato italiano. Zapata ben tenuto da Pisacane e Ceppitelli, Papu Gomez che non va oltre qualche punizione conquistata, il primo quarto d'ora è caratterizzato dall'uscita forzata di Valter Birsa per un problema al polso: al suo posto in campo Joao Pedro. Nel freddo della serata cagliaritana la prima "fiammata" che riscalda il match arriva da corner al 22': angolo battuto da Gomez, stacco di Pasalic con Cragno che si salva con un intervento d'istinto. Scena simile al 37' con il corner battuto dal "maghetto" argentino e il colpo di testa di Djimsiti, stavolta alto sulla traversa. Proprio il gioco areo è uno dei pezzi forti dell'Atalanta che ha segnato 10 reti di testa in questa serie A: bergamaschi primi in questa speciale classifica, con il Cagliari e la Spal seconde a quota otto. Il primo tempo si conclude sullo 0 a 0 confermando la bontà delle scelte di Maran.

Il secondo tempo inizia senza cambi, ma con un copione diverso. Dopo 5 minuti l'Atalanta passa con Hatebeor al quarto gol in campionato: l'olandese stacca su cross di Castagne e nonostante una carica su Romagna, Valeri conferma rassicurato dal Var. I rossoblù cambiano atteggiamento e appena due minuti dopo creano la prima occasione del loro match: Joao Pedro salta Palomino e mette al centro per Pavoletti che sotto porta non riesce nel tocco vincente. Al 61' l'Atalanta trova anche il 2 a 0, ma stavolta è fuorigioco. Intanto sia Maran che Gasperini provano a cambiare qualcosa con Ilicic e Thereau per Gomez e Cigarini. Il Cagliari butta dentro anche Pellegrini per Padoin e l'ultimo quarto d'ora è anche sfortunato per i sardi che perdono Thereau all'85' per uno stiramento e prendono la traversa con Deiola nel primo dei quattro minuti di recupero.

Al 94' terza vittoria di fila in trasferta per l'Atalanta che dopo il 6 a 2 sul campo del Sassuolo e il 5 a 0 a Frosinone espugna anche la Sardegna Arena e sale a quota 35, aggancia Roma e Lazio, e si porta a un punto dal Milan quarto posto. Per il Cagliari seconda sconfitta consecutiva e terz'ultimo posto a sole quattro lunghezze.









