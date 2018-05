Cagliari-Atalanta è Cag-Ata, ma Sky rimedia togliendo la G

Come è noto alle squadre di calcio, nel risultato in sovraimpressione di Sky, viene assegnata una sigla riassuntiva di tre lettere, che per il Cagliari è CAG e per l'Atalanta ATA.







Si intuisce immediatamente che quando le due squadre si incontrano a Cagliari l'unione delle due sigle (CAG-ATA) può dare luogo a equivoci e ilarità, specie per una partita di fine stagione.



Ecco allora il rimedio di Sky, che per evitare di esporre la parola in questione per novanta minuti, ha deciso di eliminare la g dalla sigla del Cagliari, ridotta a CA.

