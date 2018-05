Buffon, le parole dell'agente fanno infuriare i tifosi della Roma

di Enrico Chillè

«L'addio di Gigi non sarà come quello di Totti, che appartiene allo stile focoso dei romani, ma senza dubbio più sobrio. A Torino mi aspetto un addio più simile a quello di Del Piero o Platini». Queste parole, pronunciate ieri da Silvano Martina, ex portiere e agente di Gianluigi Buffon, non sono andate giù a gran parte della tifoseria della Roma.



Buffon verso l'addio, l'agente: «Non sarà alla Totti»







I motivi sono diversi. In primis, l'addio al calcio di Totti, capace di emozionare anche i tifosi di squadre storicamente rivali, è stato tutto sommato sobrio e per nulla pacchiano, con un giro di campo, un discorso molto toccante dello storico capitano della Roma e i saluti finali, con tanto di consegna della fascia al più giovane capitano delle giovanili giallorosse. Inoltre, molti tifosi della Roma non accettano neanche il paragone tra Totti e Buffon, due personaggi troppo diversi per la loro storia calcistica.



Tra i tifosi della Roma, ad esempio, c'è chi, ricordando alcuni avvenimenti del passato, più o meno recente, di Buffon, ha sottolineato: «Martina ha ragione, Buffon può fare l'addio al calcio in un'agenzia di scommesse o nella sede di Casapound. E poi sappiamo tutti come sono abituati a festeggiare alla Juve...». C'è anche chi, però, ritiene che le dichiarazioni di Martina siano state ingenue e ampiamente strumentalizzate: «Qualcuno ha voluto attirare like e risposte degli hater. Forse voleva dire che, essendo Totti e Buffon molto diversi, anche il loro addio sarà diverso. Evitiamo di creare contrasti tra due calciatori che si conoscono da oltre vent'anni e sono ottimi amici».



#Buffon si ritira, l'agente: "Non sarà una festa in stile #Totti, queste cose appartengono allo stile romano".

SAPPIAMO COME SANNO FESTEGGIARE A TORINO 🤔🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/c60BOTLrGo — pasquale (@pas974) 15 maggio 2018

Ciao agente di Buffon,volevo solo dirti che per Totti hanno pianto o si sono commossi pure tifosi di altre squadre! E poi volevo ricordarle che è meglio il calore di un popolo/città che la freddezza!

Applauso all'agente di Buffon che per far parlare di sé deve nominare Totti😂😂 — Mel🏝 (@MellyTzn) 15 maggio 2018

Ma infatti boh, non c'è da starli a mettere a paragone. Buffon è uno dei simboli della squadra, Totti è IL simbolo di Roma anche città, con la buona pace dei laziali. I loro ritiri sono accompagnati da due cariche emotive molto diverse. — Greta (@pellegrhipster) 15 maggio 2018

Il procuratore di #Buffon: “L’addio di Gigi non sarà alla #Totti, quelle celebrazioni appartengono allo stile romano”.

Quindi direttamente in sala scommesse o a CasaPound — JR (@Jurix83x) 15 maggio 2018

#Buffon si ritira. L'agente: “Non sarà un addio alla #Totti, quelle celebrazioni appartengono ai romani"...loro su al Nord hanno molto più stile, classe ed eleganza pic.twitter.com/x65zdYqPKJ — Er Bipolare (@Er_Bipolare) 15 maggio 2018

#Buffon si ritira, l’agente: “Non sarà una festa alla #Totti, quelle cose appartengono allo stile romano”.

Primo: non parlerei di stile, vista l’indagine UEFA sul “bidone”.

Secondo: l’addio di Roma al suo capitano è stato uno dei momenti sportivi più belli e applauditi al mondo. pic.twitter.com/iRVjYP4JH6 — Riccardo Cotumaccio (@_Cotu) 15 maggio 2018

A detta di molti buffon, essendo buffon, non può lasciare in stile Totti. Ci sta, lascerà in stile buffon: negando un gol entrato di un metro e insultando l'arbitro per un rigore evidente. Poi a fine partita si canta tutti insieme faccetta nera...😊 — Boris (@MBoris89) 16 maggio 2018

A me sta storia che uno se ritira e subito fa il paragone con Totti me fa tristezza... lasciate perde. Nun ve se incula nessuno. #Buffon — UomoGol (@pruzzobomber) 16 maggio 2018

Buffon non potrà mai rappresentare quello che è stato Totti per la Roma e per il calcio, per questo, per lo scommettitore, ladro, omertoso, fascista, abbiamo i fuochi d’artificio pronti. #ALZASTOCAZZOGIGIALZALO https://t.co/FOhG2iTzCB — Clara Apicella (@ClaraApi) 15 maggio 2018

Quindi sig. Agente di Buffon anche gli addii di #iniesta #gerrard #terry sono in stile “focoso”? o solo per i romani valgono ste stronzate? Cci vostra #Buffon #Totti — Arianna (@Ari1927) 15 maggio 2018

L'addio di #Buffon, parla l'agente: "Non sarà un addio alla #Totti, quelle celebrazioni appartengono allo stile focoso romano". A lui appartiene quello del dopo Madrid.#Roma — Matteo Capponi (@pirata_21) 15 maggio 2018

Buffon non è @Totti ... e considerando come è stato trattato @delpieroale nn mi aspetto niente. Orgogliosi di nn essere come voi !!! — luigi marti (@luigimarti1) 15 maggio 2018

Il bello è che questo è il procuratore (dubito Buffon avrebbe detto una roba così, non per altro ma perché sono amici con Totti) — Greta (@pellegrhipster) 15 maggio 2018

Non è che non sarà come quello di Totti è che, in ogni caso, non potrebbe mai esserlo.

Secondo me l’agente di Buffon c’ha lo stesso complesso dei laziali. #Buffon — Giuseppe Mosca (@peppemosk) 15 maggio 2018

Anche perché Buffon sarà uno dei tanti nella Juve...Totti sono io,siamo noi,è Roma.... tra l’altro Buffon mica è torinese... — AAK (@c_merion) 15 maggio 2018

Mica l'ha detto in senso dispregiativo. Buffon e Totti sono amici e hanno vinto insieme, dai, l'agente è stato equivocato. Non credo giovi a nessuno dei due una polemica così ora come ora. E nemmeno ai tifosi. — Nicola F. (@nicolafavrin) 15 maggio 2018

Ha ragione l’agente di #Buffon il suo stile è quello delle scommesse clandestine e dei Pop Corn con i Fruttini . Totti celebrato da tutto il calcio tutto , lui dal gobbame e dai servi di #Sky https://t.co/tiEllTA1kf — Michele (@MicheLoi1) 15 maggio 2018

tweet fatto apposta per attirare like e risposte da hater. voleva solo dire che sarà diverso perché le persone sono diverse ma Totti ha fatto una cosa bellissima e il saluto a Buffon sarà carico dello stesso pathos — Gianluca Garro (@GianlucaGarro) 15 maggio 2018

