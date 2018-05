Buffon: «Il ritiro dal calcio? Ho un po' di paura, ma sono sereno»

Parole di qualche settimana fa, ma significative. Buffon sta per dare l'addio al calcio, ma ne sapremo di più a breve. E' prevista la sua conferenza stampa di saluti, vedremo anche se Gigi deciderà sul serio se continuare altrove. Ipotesi difficile, però. La decisione sembra presa. Anche se il mistero continua.

«Se ti dicessi che non ho paura probabilmente direi una bugia, però dentro di me ho la tranquillità e la serenità». A parlare è il portiere e capitano della Juventus Gigi Buffon nel corso di un'intervista concessa al difensore del Barcellona Gerard Piqué, registrata un paio di mesi fa e pubblicata oggi sul sito 'The Players' Tribunè. Domani il 40enne estremo difensore annuncerà la decisione sul futuro che, con ogni probabilità, non sarà più quello di numero uno bianconero. «Sono Buffon e voglio esserlo fino all'ultimo minuto -aggiunge il portiere della Juventus-. Quando non lo sarò più, me ne andrò. Sarei disonesto se dicessi che non ho paura del ritiro ma in fondo sono calmo e mi sento in pace e il giorno in cui smetterò troverò un modo per non annoiarmi e tenermi impegnato. L'unico problema è che la mia vita è stata organizzata per 23 anni, ogni mattina avevo la mia tabella ma quando hai davanti 24 ore dove devi decidere te cosa fare quello potrebbe essere un problema».

