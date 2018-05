Bufera su Sergio Ramos, Salah esce dal campo in lacrime e lui se la ride Video

di Adriano Padua

Sergio Ramos è stato aspramente criticato per la maligna e divertita risata, proprio nel momento in cui Mohamed Salah usciva dal campo, durante la finale di Champions League, gravemente infortunato alla spalla. Il giocatore del Liverpool è uscito al 31 °minuto dopo un contatto, proprio con il capitano del Real Madrid.

Damn Ramos laughs to cause Salah to exit the game 👎👎 Dirty game of Madrid 👎 pic.twitter.com/tiWx3qqr5o — خالد المرباطي (@ayoobifm) 26 maggio 2018

La conferma della gravità dell'infortunio è arrivata dal tecnico del Liverpool,. L'attaccante egiziano è stato costretto a lasciare il campo dopo 30 minuti, in lacrime, ed è stato portato in un ospedale di Kiev per essere sottoposto ad alcuni esami, riferisce il sito del club inglese."E' un infortunio serio, molto serio - ha detto Klopp nella conferenza stampa post-partita - Ora Salah è in ospedale per una radiografia. E' un problema alla clavicola o la spalla stessa. Non ha un bell'aspetto". Parole che mettono in serio dubbio la presenza del fuoriclasse egiziano al Mondiale ormai imminente. Nel frattempo, le riprese televisive successive hanno mostrato Ramos sorridente, dando il via alle critiche sui social network.

© RIPRODUZIONE RISERVATA