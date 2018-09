Brasile, il ct scarica Douglas Costa:«Indisciplinato, niente Nazionale»

Non c'è solo l'infortunio dietro alla mancata convocazione di Douglas Costa da parte del Brasile per le amichevoli contro Arabia Saudita (12 ottobre) e Argentina (16 ottobre). C'è anche la brutta espulsione rimediata contro il Sassuolo, con gomitata, testata e sputo a Federico Di Francesco: «Douglas Costa - ha ammesso il ct verdeoro Tite in conferenza stampa - non è stato convocato per due motivi: perché è infortunato e per quell'atto di indisciplina. In questo momento la priorità va alla Nazionale. Poi, in un secondo momento, parleremo con lui». Il commissario tecnico verdeoro, in vista delle gare amichevoli in programma il 12 e il 16 ottobre rispettivamente contro Arabia Saudita e Argentina, ha deciso di convocare tra gli altri i due 'italianì Alex Sandro (Juventus) e Joao Miranda (Inter).



