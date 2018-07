Bonucci tra Psg e Premier. La Juve non si ferma: Allegri insiste per Godin

di Eleonora Trotta

Saranno giorni decisivi per Leonardo Bonucci, diviso tra un'avventura al Psg di Buffon e un'esperienza in Premier. Il capitano rossonero prenderà una decisione nei prossimi giorni, mentre il Milan ha già fatto sapere di essere pronto a valutare offerte per il suo difensore. Il quadro è noto: alle prese con la rivoluzione societaria e in attesa del Tas, il club meneghino deve abbassare il monte ingaggi. E l'uscita di Bonucci permetterebbe al Milan di risparmiare uno stipendio da 8 milioni a stagione più bonus. Sono attese così nuove offerte da Francia e Inghilterra (Chelsea, City e United) sui 35-40 milioni di euro.



A proposito di difensori, il tecnico Massimiliano Allegri sogna un altro rinforzo di esperienza, come Diego Godin.

Il centrale dell'Atletico Madrid, in scadenza nel 2019, ha una clausola da 20 milioni di euro: in caso di mancato rinnovo con i colchoneros, pretenderà un ingaggio molto importante. Ma la Juve non si pone limiti. E dopo CR7 vuole regalare un altro colpo ai tifosi in difesa e in mezzo al campo.



Si muovono anche le altre: la Fiorentina insiste per Berardi, che però aspetta ancora la Roma, e Pasalic, più vicino all'Atalanta.









