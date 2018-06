Bonucci pensa positivo: «Milan, torniamo in Champions»

di Luca Uccello

MILANO - Il futuro di Leonardo Bonucci? Per il momento «non c’è nessun tipo di problema, l’importante è che vengano risolte le voci che girano e tutto venga messo a tacere per costruire qualcosa di importante». Risponde così Leo, direttamente dal Canada (dove sta trascorrendo le vacanze con la sua famiglia in compagnia di Chiellini), da capitano arrabbiato più che da giocatore preoccupato, da uno che non se ne vuole andare dal Milan, ma che vuole conoscere il futuro rossonero. Intende sapere come tutti i tifosi cosa deciderà l’Uefa, un verdetto che rischia di escludere il club di via Aldo Rossi dalla prossima Europa League.

Nelle parole del difensore, a lungo criticato prima di tornare a essere un leader con Gattuso, c’è il giusto orgoglio quello che ci vuole per ricominciare una stagione che non sarà semplice per tante ragioni: prima di tutto perché bisognerà confermarsi personalmente, bisognerà poi crescere e migliorarsi come squadra: anche perché l’obiettivo non può essere che quello di tornare a giocare nell’Europa che conta.

Quello che quest’anno, con l’alibi (o handicap) Montella, il Milan non è riuscito a raggiungere, fallendo di fatto l’obiettivo fissato dalla proprietà cinese. «L’anno prossimo puntiamo a rientrare in Champions, riprendendo la corsa per i grandi obiettivi». Un Milan pieno di ambizioni ma che senza Europa e con dei paletti fissi da rispettare per rispettare il FairPlay finanziario rischia un forte ridimensionamento che potrebbe escludere colpi alla Morata.

Il sogno resta, per ovvie ragioni di agente, portare Falcao a Milanello e spedire André Silva nel Principato di Monaco. Per ora tutto è fermo, cessione Donnarumma compresa. «Sono un giocatore del Milan, ma non so ancora niente sul mio futuro, per ora sono in vacanza».

Poche parole che confermano il possibile addio dietro il pagamento di una cifra importante che per il momento né Napoli, né Liverpool sono intenzionate a pagare. L’unica certezza è che il ds Mirabelli volerà in Russia per vedere da vicino il Mondiale, studiare da vicino chi potrebbe diventare una sorpresa e ancora un affare da non farsi sfuggire.



