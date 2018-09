Orsolini lancia il Bologna Udinese sconfitta 2-1

di Emilio Buttaro

Torna al successo il Bologna grazie ad una sofferta rimonta ed ai gol di Santander ed Orsolini migliori in campo. Per l’Udinese seconda battuta d’arresto consecutiva in una gara dai due volti. Meglio gli ospiti nell primo tempo, ripresa di marca rossoblu. Inzaghi manda in campo la stessa formazione che ha battuto la Roma una settimana fa con tanti giovani e la coppia Falcinelli-Santander in avanti. Dall’altra parte Velazquez recupera Behrami in mezzo al campo e propone Lasagna come unica punta. Malgrado la sconfitta di mercoledì scorso con la Lazio, la squadra friulana si conferma una delle rivelazioni di inizio stagione. Gli ospiti giocano con una certa sicurezza, propongono diverse soluzioni offensive ed in avvio di gara si rendono pericolosi con Mandragora e Lasagna. In mezzo alle due occasioni bianconere c’è il Bologna che si affaccia in avanti con un contatto molto sospetto in area tra Ekong e Svanberg sul quale l’arbitro Manganiello si affida al Var. Ma è l’Udinese a fare la partita e le continue conclusioni da fuori mettono i brividi ai tifosi felsinei. La squadra di Inzaghi prova ad alzare la testa e poco prima della mezz’ora è decisivo l’intervento sulla linea di Stryger su una conclusione ravvicinata di Santander. E’ un’illusione per il Bologna perché dopo qualche minuto arriva il vantaggio ospite tutto di marca argentina. Straordinaria l’apertura di De Paul per Pussetto che si libera di Krejci e di esterno la piazza sul secondo palo. Fatica la squadra di Inzaghi ma dopo dieci giri d’orologio trova il pari con un bolide forte e centrale del nuovo idolo della tifoseria rossoblu Federico Santander. Il gol del paraguaiano ribalta il senso della gara con la squadra di casa che nella ripresa gioca meglio, crea qualche pericolo ritrovando equilibrio e compattezza. Superpippo azzecca i cambi e nel finale Orsolini al primo pallone giocato sfrutta al meglio un assist dalla destra di Mattiello. Prima del triplice fischio Bologna vicinissimo al terzo gol con Santander ed ancora con un palo di Orsolini. Ed alla fine Inzaghi e i suoi ragazzi esultano per il secondo successo interno consecutivo che permette alla sua squadra di portarsi in una zona più tranquilla e ad una sola lunghezza dall’Udinese.



