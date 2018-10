Con Joao Pedro e Pavoletti il Cagliari stende il Bologna

Rolando Maran lo aveva promesso, tre punti dovevano essere e tre punti sono stati: Cagliari batte Bologna . Una sola vittoria in sette partite per i sardi che davanti al pubblico della Sardegna Arena partono subito forte. Joao Pedro a sostegno di Leonardo Pavoletti la scelta dell'ex allenatore del Chievo, che si rassegna alla crisi di gol di Marco Sau e Diego Farias. Al 17' Joao Pedro fa le prove generali con il nuovo ruolo di bomber, ma arriva in ritardo sul perfetto cross di Darijo Srna. Bologna lento e privo di idee, il Cagliari ne approfitta e passa al 22' con il suo numero 10: tunnel di Castro, cross al centro e stacco perfetto di Joao Pedro con Danilo che si dimentica del connazionale. Gli emiliani accusano il colpo e rischiano di prendere subito il 2 a 0 con un'azione identica a quella dell'1 a 0: cross di Srna, stavolta da destra, ancora per Joao Pedro che alza sulla traversa. Nei cinque minuti di recupero dei primi 45' è ancora la squadra di casa a sfiorare il 3 a 0 con lo scatenato trequartista di Ipatinga anticipato in uscita da Skorupski.



Nel secondo tempo Inzaghi cerca subito di cambiare l'inerzia con Ladislav Krejc che rileva Mitchell Dijks: più spinta offensiva. Gli emiliani ci provano e in 15 minuti arrivano i primi tiri in porta con Diego Falcinelli e Imre Nagy: prontissimo Cragno, che festeggia nel migliore dei modi la seconda convocazione consecutiva in Nazionale. Nel momento più bello del Bologna arriva il 2 a 0 per il Cagliari, con il bomber "vero", Leonardo Pavoletti: cross del ritrovato Lucas Castro, stacco dell'ariete di Livorno e palla nel sacco. Per Pavoletti terzo gol di testa su tre, dopo i nove su undici della scorsa stagione. La partita cala di ritmo, Pippo Inzaghi si rassegna al verdetto del campo, come il suo Bologna. Al 93' è 2 a 0 per il Cagliari, che torna alla vittoria dopo più di un mese: parola mantenuta da Maran. Entrambe le vittore prima della sosta della Nazionale: da queste parti l'azzurro porta bene. Francesco Caruso.



