Tempesta sulla Bombonera, rinviato il Superclasico Boca Juniors-River Plate

di Simone Pierini

Tempesta sulla Bombonera. Il 'Superclasico' valido per la finale d'andata della Coppa Libertadores, fra Boca Juniors-River Plate, in programma alle 21 italiane, è stato rinviato per una bufera di vento e pioggia che si è abbattuta su Buenos Aires.







Il terreno della 'Bombonera', che avrebbe dovuto ospitare il derby della capitale argentina, è ridotto a una risaia ed è impossibile dare inizio alla sfida. La notizia del rinvio è stata confermata al Clarin e al Diario dal presidente del Boca, Daniel Angelici, in seguito al vertice dei dirigenti del Comnebol.



