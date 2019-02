«Boateng ti avevo preso al Fantacalcio, ridammi i soldi indietro». E lui risponde così su Instagram

di Domenico Zurlo

Il passaggio dal Sassuolo al Barcellona di Kevin Prince Boateng, ghanese ex giocatore del Milan arrivato in estate in Emilia dopo le recenti esperienze in Spagna al Las Palmas e in Bundesliga, ha fatto molto parlare: Boateng era stato subito acquistato da migliaia di fanta-allenatori, ingolositi dal fatto che il tecnico dei neroverdi De Zerbi lo schierasse al centro dell’attacco nonostante in teoria per il Fantacalcio lui rientrasse tra i centrocampisti.



Emiliano Sala, iniziato il recupero della salma: ma ci vorrà tempo. «Colpa del meteo»



Ma le grandi occasioni arrivano poche volte nella vita, e Kevin Prince ha deciso di sfruttare la sua, approdando alla corte dei blaugrana per giocare contro Messi e compagni. Uno dei suoi followers, sotto un suo post su Instagram, ha deciso perciò di rimproverarlo: «Dovresti rimborsarmi i soldi spesi per prenderti al fantacalcio dato che poi in un giorno hai mollato tutti… Come facciamo, ti mando il mio iban?», gli ha chiesto.







Domanda che non è affatto caduta nel vuoto, e alla quale Boateng ha prontamente e ironicamente risposto: «Mandalo». Kevin manterrà davvero questo impegno e rimborserà il suo fan? Non conosciamo ancora la risposta a questa domanda, ma quel che è certo è che se Boateng decidesse di rimborsare tutti coloro che avevano creduto in lui, il ricco stipendio del Barcellona potrebbe non bastare...

© RIPRODUZIONE RISERVATA