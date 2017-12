È arrivata dopo 19 giornate la prima vittoria in Serie A del Benevento che allo stadio Ciro Vigorito supera per 1-0 il Chievo nell'ultimo match del girone di andata grazie al gol realizzato da Coda al 64'. Dopo una occasione iniziale degli ospiti con Hetemaj che entra in area e calcia addosso a Belec, prende in mano la partita il Benevento pericoloso con Viola e Coda. Al 33' sanniti vicini al vantaggio, Brignola anticipa Cesar e punta Sorrentino, si accentra dalla destra ma la conclusione col mancino viene neutralizzata da Sorrentino.



La ripresa comincia con una occasione scaligera sui piedi di Inglese. Al 63' è festa grande allo stadio Coda in mischia mette in rete un suggerimento di D'Alesandro. All'81' Pellissier sfiora un tiro di Birsa ma non riesce nella deviazione vincente. Sofferenza pura per i sanniti nei 5 minuti di recupero ma il risultato non cambia: il Benevento ottiene il primo successo in campionato battendo 1-0 il Chievo.

