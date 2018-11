Super Croazia! Spagna ko 3-2. Batshuayi lancia il Belgio

Non c'è due senza tre per questa Croazia: i vice campioni del mondo, ripresi due volte dalla squadra di Luis Enrique, dimostrano di essere ancora in forma Mondiale e battono 3-2 al 93' le furie rosse grazie a una doppietta di Jedvaj. Ramos e compagni in crisi: domenica saranno costretti a tifare per un pari nello scontro diretto tra Inghilterra e Croazia, altrimenti saranno fuori dalle Final Four. Nel Gruppo 2 facile vittoria del Belgio con l'Islanda grazie a una doppietta di Batshuayi: Ora i diavoli rossi sono primi nel loro girone a quota 9 a+3 sulla Svizzera e domenica ci sarà lo scontro diretto per la promozione. L'Islanda, ferma a 0, retrocede in B.



LE ALTRE

Nel gruppo 3 di Lega B Austria-Bosnia finisce 0-0, grazie a questo risultato Dzeko e compagni sono promossi in lega A. In Lega C, la Grecia vince 1-0 con la Finlandia e l'Ungheria 2-0 contro l'Estonia. Nel Gruppo 1 di Lega D, il Kazakistan è stato fermato nel pomeriggio in casa dalla Lettonia 1-1, mentre la Georgia si inceppa in serata contro l'Andorra (1-1). Nel Gruppo 2, San Marino-Moldavia 0-1 e Lussemburgo-Bielorussia 0-2.

