Barcellona, Messi show: la tripletta della Pulce spazza via il Psv

Icardi chiama, Messi risponde. Gli attaccanti della Nazionale argentina brillano nel primo pre-serale di Champions. E se la magia di Maurito è servito all'Inter per cominciare la rimonta sul Tottenham, le perle della Pulce – ben tre – hanno letteralmente spazzato via il Psv che torna dal Camp Nou con un passivo di 4-0. Messi apre le danze al 31', direttamente su calcio di punizione. Il raddoppio arriva solo al 74' con un bel tiro a giro di Dembelé. Quindi Leo mette in ghiaccio il match con altre due reti al 77' e all'87'.

