Barcellona, Messi: «Neymar a Madrid sarebbe un duro colpo»

Vedere Neymar con la maglia del Real Madrid «sarebbe terribile, per tutto quello che lui ha fatto nel Barcellona». A pensarla così è il suo amico ed ex compagno di squadra al Barcellona, Leo Messi. «Con noi ha vinto titoli importanti, Champions e Liga, sarebbe un duro colpo per tutti, un colpo molto forte anche perché rinforzerebbe il Real. Ci ho parlato e sa cosa penso», ha detto l'asso argentino al canale argentino TyC Sports dove ha parlato anche di Cristiano Ronaldo e del Mondiale in Russia. «Fare un buon Mondiale significherebbe essere tra le prime quattro, essere tra i migliori. E noi vogliamo essere lì per la nostra storia», dice Messi spiegando che il titolo che ricorda con più piacere «è la prima Champions». Adesso però il sogno «è quello di diventare campioni in Russia. È più che un desiderio per tutto ciò che abbiamo vissuto, siamo i primi a voler essere campioni in Russia», aggiunge ancora la 'Pulcè che dice di voler superare la delusione di «essere arrivati in tre finali senza mai diventare campioni. Questa è una barriera che vogliamo superare». Promuove il ct Sampaoli: «Vive con intensità tutto quello che fa, ci mette l'anima e prima delle partite è un tecnico che ti dà tutte le informazioni di cui hai bisogno per farti lavorare al cento per cento. Quanto a me, non mi interessa quello che viene detto, se sono il migliore o meno. Non ho mai voluto essere il migliore, il secondo, il terzo o il quarto, io semplicemente voglio vincere per me e i miei compagni e ovviamente adesso voglio vincere qualcosa con l'Argentina». Nemmeno si mette in competizione con Cristiano Ronaldo? «Non è lui il mio rivale - risponde Messi - io non sono in competizione con lui, ma vedere il Real Madrid di nuovo in finale in Champions mi dà grandi stimoli, perché io voglio vincere la Champions ogni anno, vincere tutti i titoli e vincere sempre».



© RIPRODUZIONE RISERVATA