Barcellona, Gerard Piqué fermato e denunciato: ecco cosa è successo

Piccoli problemi con la giustizia per Gerard Piqué: il difensore e colonna portante del Barcellona e della nazionale spagnola, infatti, è stato denunciato venerdì scorso dalla Guardia Urbana del capoluogo catalano e si è visto sequestrare la propria auto.



«Siete solo invidiosi, vi faccio licenziare»: Piqué denunciato per resistenza a pubblico ufficiale







Piqué, infatti, era stato fermato nel quartiere Eixample da due agenti della polizia locale di Barcellona, che hanno constatato come il difensore stesse guidando senza una patente valida. A causa di alcune infrazioni precedenti, infatti, a Piqué erano stati detratti tutti i punti della patente. Dopo la denuncia, Piqué rischia grosso: la guida senza patente, che in Spagna fino a poco tempo fa era un illecito amministrativo, costituisce ora un reato e il difensore potrebbe essere condannato ad una multa, a scontare ore di servizi sociali o, addirittura, a sei mesi di carcere.







Il difensore del Barça, noto anche per la relazione con Shakira, era già stato condannato nel 2015 ad una multa di oltre 10mila euro per aver aggredito e insultato alcuni vigili urbani, 'rei' di aver multato il fratello per sosta vietata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA