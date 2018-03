Barcellona-Chelsea 3-0: anche Messi ai quarti, doppietta e 100 gol in Champions

Il Barcellona vola nei quarti di finale, azzerando le velleità del Chelsea di Antonio Conte che, dopo l'1-1 a Stamford bridge nella partita d'andata, subisce un 3-0 troppo severo sul terreno del Camp Nou e va fuori dalla Champions League. Prosegue, invece, il proprio cammino il Barcellona che approda nei quarti di finale, dove sarà in compagnia anche di Roma e Juve. Il successo dei blaugrana è stato meno netto di quanto dica il punteggio e, a contribuire al tracollo della squadra di Conte, ci ha pensato il portiere belga Thibaut Courtois, non apparso in gran forma. L'estremo difensore dei 'Blues' è stato infilato già dopo 3' da un'azione velocissima a base di tocchi e triangolazioni nell'area ospite, con Messi che si libera al tiro e fa passare il pallone sotto le gambe del portiere. Il raddoppio arriva al 20' con Dembelé, fra i migliori in campo in assoluto: l'ala proveniente dal Borussia Dortmund al 20' viene stato pescato da un Messi scatenato che, dopo avere saltato come birilli - mandandoli fuoritempo - un paio di avversari, con un terzo occhio lo vede arrivare come un treno sulla destra. La conclusione di Dembelé va a insaccarsi nell'angolo alto alla destra di Courtois. Che capitola ancora al 18' della ripresa, con un altro tunnel di Messi, che lo trafigge grazie a un siluro rasoterra. Il Chelsea non ha demeritato, colpendo per due volte il palo con Alonso e Ruediger e reclamando per un intervento di Piquè proprio su Alonso. Non è bastato contro il Barca e contro un Messi letteralmente incontenibile che ha festeggiato il 99/o e il 100/o gol in un colpo solo, davanti a Sampaoli, ct dell'Argentina; poi, a fine partita, è uscito abbracciato a Conte, parlando in chissà quale lingua con l'allenatore italiano.



LA CRONACA



LE FORMAZIONI:

BARCELLONA: Ter Stegen; Sergi Roberto Pique Umtiti Jordi Alba; Rakitic Busquets Iniesta; Messi Suarez Dembele.

CHELSEA: Courtois; Azpilicueta Christensen Rudiger; Moses Kante Fabregas Alonso; Willian Giroud Hazard.

© RIPRODUZIONE RISERVATA