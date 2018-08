Atletico Madrid-Inter: il video del gol di Lautaro Martinez

Lautaro Martinez ha segnato un gol straordinario nell'amichevole di sabato sera tra Atletico Madrid e Inter. Un gol che vale il vantaggio per 1-0 dei nerazzurri, anche se solo in un'amichevole estiva. Ma più del valore del gol è necessario soffermarsi sulla bellezza del gesto tecnico del "Toro" che ha insaccato al volo in semirovesciata volante. Un gol che sui social network si guadagna già tweet e retweet di ammirazione. Un gol capolavoro, come viene già definito dagli appassionati di calcio. E i tifosi dell'Inter già sognano.



ATLETICO MADRID-INTER: IL VIDEO DEL GOL DI LAURATO MARTINEZ



© RIPRODUZIONE RISERVATA