Atalanta-Roma, le pagelle

di Romolo Buffoni

OLSEN 4,5

Riflessi lenti. La casa gli crolla davanti e lui si rintana dentro la porta.



KARSDORP 5

Castagne fa merenda sopra la sua testa quando riapre il match. Bergamo, a voler pensare positivo, gli vale come Master difensivo (32’ st Fazio ng).



MANOLAS 5,5

È stato il baluardo su cui la Roma si è aggrappata. Ma l’Atalanta (Toloi e Zapata) spazza via pure lui.



MARCANO 4

Fa numero, ma la Roma avrebbe bisogno di altro. Ilicic lo salta sempre. Non capisce mai come accorciare sul Papu Gomez.



KOLAROV 4,5

Primo tempo decente. Ripresa horror, asfaltato da Hateboer. Commette rigore su Ilicic. Regala la palla da cui nasce il 3-3.



CRISTANTE 5

Il pomeriggio da ex inizia dolcemente e finisce in un inferno ghiacciato. Sparisce dopo il “giallo” che gli costa la squalifica: salterà il Milan.



NZONZI 5

Diffidato, si va a prendere l’ammonizione più sciocca: per proteste. Niente Milan.



ZANIOLO 7

È vero che nella ripresa cala anche lui, ma lo fa lottando. E restano i lampi dei due assist sullo 0-1 e sullo 0-3.



LO. PELLEGRINI 5

In avvio agita bene il suo fioretto, ma resta inghiottito dallo tsunami nerazzurro (20’ st Florenzi 4,5: mezz’ora di nulla).



EL SHAARAWY 7

Puntuale all’appuntamento col gol, il 7° in campionato. Si sacrifica a fare il terzino. Esce forse troppo presto (17’ st Kluivert 4,5: il ragazzino subirà le ire di Di Francesco che, però, forse è il primo colpevole per averlo gettato in una mischia non per lui).



DZEKO 7,5

Dov’è finito Edin? Da bomber di razza non se lo fa chiedere due volte: dopo 113 giorni di digiuno firma una doppietta che una Roma matura si sarebbe fatta bastare e avanzare.



DI FRANCESCO 5

Aveva recuperato 2 dei 10 punti persi all’andata, ma li ha rigettati via. Perdendo anche Nzonzi e Cristante) per lo spareggio Champions col Milan. Non trova l’equilibrio perché con questa rosa è dura ottenerlo. Colpevole con Monchi del non mercato di gennaio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA