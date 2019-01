Il 3-3 di Bergamo ai Confini dell'Impossibile

di Romolo Buffoni

- L'esperienza romanista in questa fase storica assomiglia a un viaggio ai confini dell'impossibile. Oggi il romanzo si è arricchito di un capitolo inedito: accogliere con sollievo il fischio finale che sancisce il 3 a 3 dopo essere stati in vantaggio per 3-0, aver gioito per un rigore calciato in curva dai rivali e aver incassato dopo 44 secondi dallo stesso giocatore scellerato sul dischetto il gol del pareggio.



- Ma passato il coinvolgimento del momento, non si può per nessun motivo al mondo definire il punto di Bergamo come "guadagnato" dai giallorossi. La Roma aveva recuperato due dei 10 punti gettati nel girone di andata e ha finito per gettarli via di nuovo. Perdendo pure la linea mediana (Nzonzi-Cristante, diffidati sono stati ammoniti e saranno squalificati) per il match-spareggio di domenica sera contro il Milan.



- Insomma, una mezza Caporetto. Contro una squadra, l'Atalanta, che come all'andata ha demolito sotto il profilo atletico i giallorossi. Ma se il 27 agosto c'era l'alibi del preliminare di Europa League a demarcare l'enorme differenza di ritmo, il 27 gennaio a cosa attribuire il dislivello atletico?



- Come all'andata è finita 3 a 3 e come all'andata la Roma è andata in vantaggio in avvio di partita. Ma stavolta è stata l'Atalanta a dover rimontare, riuscendoci, coltivando anche il sogno del ribaltone totale. Fosse durata altri due minuti la sensazione è che il 4 a 3 sarebbe arrivato.



- Eppure la Roma aveva ritrovato i gol di Dzeko, doppietta dopo 113 giorni di digiuno in campionato. E aveva avuto conferme da Zaniolo: due assist assolutamente non banali giocando esterno destro, non proprio il suo ruolo.



- Ma per Di Francesco anche le conferme di non avere in canna uomini capaci di dare l'equilibrio necessario alla sua formazione. Nonostante il rientro di Nzonzi la Roma non è riuscita mai a gestire il triplo vantaggio e incassato l'1-3 allo scadere del primo tempo è apparso chiaro a chiunque che il match si sarebbe riaperto.



- Di Francesco ci mette del suo. A mio avviso soprattutto non stalkerizzando Monchi circa la necessità di acquistare un centrocampista e un difensore. Poi, nello specifico, nell'aver tolto troppo presto un El Shaarawy che si stava sacrificando alla grande come terzino aggiunto. Il Faraone era stanchissimo, chiaro, ma l'impressione è stata che ne avesse ancora per almeno altri 10 minuti. Il danno è stato completato pescando da una panchina cortissima un Kluivert così stralunato.



- Più logica la sostituzione di Pellegrini con Florenzi il quale, però, ha giocato una mezzora pessima. Pessima come l'intera partita giocata da Marcano, schierato per un Fazio reduce da influenza. Lo spagnolo può far numero ma mai qualità. Tanto che senza l'infortunio di Juan Jesus sarebbe stato ceduto. Da esubero a titolare in un match delicato come questo con l'Atalanta: nel paradosso una lettura dei guai della Roma.



- Roma che resta a un punto dal Milan, atteso all'Olimpico domenica sera. Un match che dirà moltissimo sulle speranze-Champions dei giallorossi.

