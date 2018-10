Atalanta-Parma, 0-0 La diretta Bergamaschi vicini al gol

Atalanta e Parma si affrontano allo stadio Atleti Azzurri d'Italia in apertura di programma della 10a giornata di Serie A, nella sfida delle ore 15 del sabato; i bergamaschi vengono dalla roboante vittoria di Verona sul Chievo e sperano di avere messo la parola fine ad un periodo buio, il Parma dalla sconfitta interna patita per mano della Lazio e cercano con la gara di oggi un immediato rilancio.



L'ultima sfida in Serie A tra Atalanta e Parma è di poco più di 4 anni fa, ottobre 2014: 1-0 per gli orobici grazie al gol di Boakye; nel girone di ritorno del campionato precedente l'ultimo successo degli emiliani a Bergamo: un secco 0-4, con reti di Molinaro, autogol di Benalouane, Cassano e Schelotto a chiudere per il Parma.



Le formazioni



Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Barrow. All. Gasperini



Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Alves, Gobbi; Rigoni, Stulac, Barillà; Siligardi, Ceravolo, Gervinho. All. D’Aversa

