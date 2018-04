Atalanta-Inter, le pagelle: Handanovic si conferma il migliore, Borja Valero è un fantasma

di Roberto Salvi

PAGELLE INTER



HANDANOVIC 7.5

Decisivo come al solito. Bravissimo due volte sul giovanissimo Barrow. Si conferma uno dei migliori portieri del mondo.



D’AMBROSIO 5

Sciagurato con quel retropassaggio che manda in porta Barrow. Buon per lui che Handanovic era già lì pronto ad anticipare l’attaccante dell’Atalanta.



SKRINIAR 6

Meglio quando tra le fila dell’Atalanta entra Cornelius.



MIRANDA 6,5

Barrow lo anticipa in occasione del colpo di testa. Cresce tantissimo nella ripresa.



SANTON 5.5

Non facile contro un’Atalanta così. Nella ripresa ci prova con un tiro che si spegne sul fondo.



GAGLIARDINI 5

Mezzo voto in più solo per il passaggio filtrante che consente a Perisic di sfiorare il gol con un diagonale insidioso.



BORJA VALERO 4.5

Soffre tantissimo Freuler. Lo spagnolo, in evidente difficoltà, è sempre in ritardo su ogni pallone.



CANCELO 6

Quando perde palla, l’Atalanta ha una ghiotta occasione con il duo Gosens-Barrow. Nella ripresa si riprende e comincia a mettere in mezzo palloni interessanti.



RAFINHA 6

Nel primo tempo gioca una partita vivace, ma che errore quando calcia alto da buona posizione. Sostituito subito dopo per far posto ad Eder.



PERISIC 6

Sono sue le due occasioni dell’Inter nel primo tempo.



ICARDI 5.5

Un primo tempo anonimo. Nella ripresa gli arrivano molti più palloni.



EDER 6

Una punizione che impegna Berisha e un cross al bacio per Perisic.



SPALLETTI 5.5

La sua Inter non segna più. Il pari gli consente di agganciare Roma e Lazio, ma per la Champions è ancora lunga.

