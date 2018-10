Arturo Vidal, maxi-multa per evitare il carcere: «Ha spaccato una bottiglia di vodka in testa a un uomo»

Arturo Vidal di nuovo nei guai: il centrocampista cileno, ex Juventus e ora al Barcellona, ha avuto un inizio di carriera poco entusiasmante con il club spagnolo, ma continua a far parlare di sé per gli eccessi fuori dal campo. Una sentenza, infatti, lo ha condannato a pagare una multa da record per una rissa in discoteca.



Come riporta infatti 20minutos.es, Arturo Vidal è stato condannato a pagare una multa da ben 800mila euro, come risarcimento ad un uomo che aveva aggredito durante l'Oktoberfest 2017, a Monaco di Baviera, durante la permanenza del cileno nel Bayern. L'ingente risarcimento è stato stabilito da un tribunale del capoluogo bavarese, per evitare che Vidal potesse essere condannato alla detenzione in carcere.



L'episodio incriminato risale al 16 settembre 2017: Vidal si trovava insieme ad alcuni familiari all'interno di una sala privé di una discoteca di Monaco, quando dopo una discussione aveva aggredito un uomo spaccandogli in testa una bottiglia di vodka e provocandogli un vistoso taglio. In un primo momento, il pubblico ministero aveva chiesto una condanna di dieci anni di carcere per Arturo Vidal, suo fratello e suo suocero. L'accordo tra le parti, però, ha consentito al cileno di evitare il carcere, cavandosela con la cospicua multa, pari a circa un decimo dello stipendio annuale percepito da Vidal al Barça.

