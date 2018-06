Argentina-Croazia, dalle 20.00 La Diretta La rivincita di Messi passa per l'ostacolo croato

Dopo Spagna-Portogallo della prima giornata e prima di Inghilterra-Belgio che chiuderà il girone G, arriva il secondo dei tre grandi big match di questa prima fase. La Croazia, che ha vinto e convinto al debutto contro la Nigeria, affronta un'Argentina improvvisamente in balia di incertezze e paure dopo l'inaspettato pareggio della prima giornata contro la sorprendente Islanda: in palio verosimilmente c'è il primo posto in questo girone D.



SEGUI LA DIRETTA



LE FORMAZIONI:

ARGENTINA: Caballero; Mercado, Otamendi, Tagliafico; Salvio, Mascherano, Perez, Acuna; Messi, Meza; Aguero.

CROAZIA: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Mandzukic.

© RIPRODUZIONE RISERVATA