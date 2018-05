Arda Turan, follia contro il guardalinee e pena severa: squalificato per 16 giornate

di Enrico Chillè

A due giornate dalla fine del campionato, l'Istanbul Başakşehir FK, la squadra di proprietà del Ministero dello sport in Turchia, è ancora in corsa per il titolo ma dovrà fare a meno di uno dei suoi giocatori migliori, Arda Turan. L'ex Barcellona, infatti, ha finito per pagare caro un istante di follia in seguito ad una decisione arbitrale avversa durante l'ultima sfida di campionato.



Nella gara casalinga di venerdì scorso contro il Sivasspor, infatti, l'Istanbul B.B. si è fatto raggiungere dai più modesti avversari con un autogol al 93'. Nel tentativo disperato di riconquistare i tre punti, la formazione di casa allo stadio Fatih Terim si è spinta con tutte le proprie forze, ma proprio nel finale Arda Turan si è visto fischiare un fallo da uno dei guardalinee, protestando con veemenza e arrivando addirittura a spingerlo. La Federcalcio turca ha deciso di usare la massima severità, punendo il centrocampista con ben 16 giornate di squalifica: dieci per la spinta, tre per gli insulti e tre per le minacce rivolte all'assistente dell'arbitro.



A due giornate dal termine, l'Istanbul può ancora sperare nel titolo, essendo appaiato al Fenerbahce e distante di tre punti in classifica dal Galatasaray capolista. La matematica offre ancora speranze alla squadra che in rosa vanta diverse conoscenze del calcio italiano (Belozoglu Emre, Gokhan Inler e Eljero Elia), ma senza uno come Arda Turan la gara di stasera in casa dell'Antalysapor e quella di domenica 20 maggio contro il Kasimpasa potrebbero non essere una passeggiata.



© RIPRODUZIONE RISERVATA