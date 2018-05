Anderson, colpi da biliardo. Strakosha male

di Enrico Sarzanini

STRAKOSHA 4,5

Serata da dimenticare per il portiere biancocelesti che ha sulla coscienza almeno due gol dei tre.

LUIZ FELIPE 5,5

Il duello con Perisic è tosto soprattutto all’inizio. Gioca condizionato dal solito giallo rimediato a metà primo tempo.

DE VIRJ 5,5

Scende in campo nonostante le polemiche il contratto firmato con l’Inter, nel finale riapre la gara con il fallo da rigore su Icardi. Esce tra i fischi poi si dispera in panchina. (39’ st Nani 5: non cambia nulla).

RADU 6

In avvio l’irruenza dell’Inter lo costringe a ripiegare, quando la Lazio guadagna metri può rifiatare ma si deve arrendere ai crampi. (30’ st Bastos 5: entra e la Lazio crolla).

MARUSIC 5,5

Trova l’1-0 grazie ad una incredibile carambola del pallone che sbatte sulla faccia di Perisic e beffa Handanovic poi sparisce lentamente dalla scena.

MURGIA 6

Tutto bene, tutto perfetto fino a quando alla Lazio non si spegne la luce: a quel punto anche lui naufraga con tutta la squadra.

LEIVA 6

Inzaghi lo arretra di qualche metro per dare maggiore protezione alla difesa, lui si scarifica volentieri ma il centrocampo perde tanta qualità.

MILINKOVIC 6,5

Tanti numeri e tanta classe, coglie un clamoroso palo su punizione ma troppo spesso cerca la giocata poco pratica.

LULIC 4,5

Con il contagiri il passaggio che manda in rete Anderson per il 2-1 ma è ingenuo quando si fa espellere a 10’ dalla fine.

ANDERSON 6,5

Il migliore: sempre in partita, sempre nel vivo del gioco è l’incubo della difesa nerazzurra e trova il 2-1 con un tiro da biliardo.

IMMOBILE 6

Si vede che non è al 100%: prova a impensierire Handanovich ma il gol è un lontano ricordo; resta capocannoniere. (29’ st Lukaku 5: in bambola non entra mai in gara).

INZAGHI 5,5

Come già accaduto in Europa League la Lazio si spegne sul più bello, quando la Champions è davvero ad un passo.



