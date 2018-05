Napoli-Ancelotti, la fumata è azzurra: intesa sul contratto, annuncio a giugno

di Pino Taormina

Intesa trovata tra Carlo Ancelotti al Napoli sulla base di un accordo biennale di circa sei milioni di euro a stagione con una opzione per il terzo anno; gli avvocati nelle prossime ore dovranno discutere anche le modalità per una eventuale rescissione unilaterale ovvero l'interruzione delle clausole Ma questo non dovrebbe essere oggetto di impedimenti, si discute anche di diritti di immagini. Ma anche in questo caso Aurelio De Laurentiis avrebbe fatto ampie concessioni nei confronti del tecnico di Reggiolo che sarà dunque a breve annunciato come il nuovo allenatore del Napoli.



Ci sono dei tempi tecnici perché questo possa avvenire sono legati al soprattutto al fatto che Ancelotti è legato ancora ad un contratto con il Bayern di Monaco che scade il 31 maggio e dunque possibile che soltanto a partire dal primo giugno posso arrivare la formalizzazione di un accordo che comunque per gli aspetti più importanti è stato completato. Si parla addirittura di una firma già posta in calce al contratto sia dal presidente del Napoli che da Ancelotti.



Sarri era ancora a Varcaturo quando è stato raggiunto dalla notizia di questo summit serale a casa della famiglia De Laurentiis ma non è rimasto particolarmente spiazzato: non aveva alcuna intenzione di andare alla Filmauro per negoziare il nuovo contratto e avrebbe mandato esclusivamente il suo manager Pellegrini con la comunicazione di voler proseguire il rapporto con il Napoli anche senza rinnovo. È chiaro che a questo punto si aprono nuovi scenari che possono essere legati anche al fatto che il Napoli possa esonerare Sarri nelle prossime ore liquidando con il pagamento di una penale di 500mila euro, più remota l'ipotesi che possa rimanere in busta paga ancora per la prossima stagione in attesa di una risoluzione consensuale.

