Ancelotti: «Cori contro il Napoli? Mi consolo con la finale di Champions del 2003»

TORINO - Juventus-Napoli è appena finita e Ancelotti è amareggiato per il risultato negativo uscito dall'Allianz Stadium. Oltre agli zero punti però ci sono anche i fischi e i cori dei tifosi bianconeri. Gli ex tifosi dell'attuale mister parteopeo: «L'accoglienza al Napoli con i consueti cori? Mi consolerò guardando in bacheca la Champions del 2003». Il riferimento di Ancelotti è alla sconfitta della Juventus nella finale di Manchester contro il Milan.



«L'espulsione di Mario Rui? Banti è stato superficiale, perché le due ammonizioni sono dettate dalla superficialità dell'arbitro, ha fischiato dopo». Così, ai microfoni di Sky, l'allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, commenta il ko con la Juventus. «Nei primi 20' abbiamo fatto molto bene - dice - poi abbiamo perso qualche contrasto e la Juve ha preso forza, ma abbiamo fatto bene anche in 10. Dobbiamo crescere ma siamo competitivi».

